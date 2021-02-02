Поглощение частями? «Яндекс.Такси» объявил о покупке активов группы «Везёт»

Группа компаний «Яндекс.Такси» покупает колл-центры и бизнес по заказу грузоперевозок группы компаний «Везёт» за 178 миллионов долларов. Ранее ФАС отказалась одобрить сделку по покупке «Яндекс.Такси» агрегатора «Везёт» целиком. Теперь компания решила улучшить клиентский сервис и ускорить развитие логистической платформы за счёт частичного поглощения.

«Яндекс.Такси» покупает кол-центры и бизнес по заказу грузоперевозок группы компаний «Везет» за $178 млн. Об этом говорится в сообщении IТ-компании.

«Сделка позволит «Яндекс.Такси» улучшить клиентский сервис и ускорить развитие логистической платформы, в частности предложить экспресс-доставку посылок и грузов жителям регионов», — говорится в сообщении.

По данным «Яндекса», сумма сделки составила $178 млн. Часть этих средств будет выплачена по результатам интеграции, которая завершится во втором квартале 2021 года.

В 2019 году группа компаний анонсировала сделку по покупке агрегатора «Везёт» целиком. Компания также намеревалась в течение трех лет вложить около 8 млрд рублей в развитие сервисов такси в регионах России.

Однако сделка затянулась, поскольку «Яндекс.Такси» несколько раз подавал и отзывал ходатайство о ней в ФАС. 11 июня 2020 года ведомство отклонило его. Как говорилось в сообщении антимонопольной службы, такая сделка усилила бы доминирующее положение компании как на всей территории России, так и в границах более половины регионов.

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