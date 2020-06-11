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ФАС отказала «Яндексу» в покупке активов группы «Везет»

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

ФАС отказала в совершении сделки между «Яндекс.Такси» и «Везет». При объединении агрегаторов их доля на рынке будет доминирующей, говорится в сообщении регулятора. 

ФАС отказала «Яндексу» в покупке активов группы «Везет»

Если сделка будет заключена, "Яндекс.Такси" займет 70% долю на российском рынке таксомоторных перевозок. В девятнадцати регионах их доля будет выше 80%, в тридцати двух других — более 50%, сообщает ФАС.

«Яндекс» несколько раз подавал ходатайство о покупке активов компании «Везет» и забирал его. Последнее ходатайство по приобретению активов, включая все торговые знаки группы — «Fasten», «Лидер», «RedTaxi» и другие — было получено ФАС 15 мая 2020 года.

Анализ ФАС показал, что последствия сделки могут негативно отразиться на конкуренции на рынке услуг такси.

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