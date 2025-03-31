«Яндекс» выложил в открытый доступ новую версию YandexGPT 5 Lite
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По словам разработчиков, YandexGPT 5 Lite можно сразу внедрить в проект, модель не требовательна к вычислительным ресурсам, и ее можно протестировать на личном компьютере без спецоборудования.
В «Яндексе» заявили, что, по результатам международных тестов, YandexGPT 5 Lite Instruct приближена к китайской модели Qwen2.5-7B-Instruct и превосходит ее в таких сценариях, как задачи классификации и разметки текстов, знание русской культуры и фактов, умение отвечать в заданном формате. По данным замеров «Яндекса» методом слепого сравнения, модель в 62% случаев превосходит Qwen2.5-7B-Instruct и сравнима по качеству ответов с GPT-4o Mini в решении стандартных задач.
Модель можно использовать в любых целях, включая коммерческие, если объем выходных данных не превышает 10 млн токенов в месяц, сообщили в пресс-службе. Она поддерживает контекст до 32 тыс. токенов и запускается даже на домашних компьютерах. Разработчикам и исследователям модель доступна бесплатно на Hugging Face, компаниям — через API в Yandex Cloud.
- В феврале «Яндекс» выложил в открытый доступ Pretrain-версию YandexGPT 5 Lite. Она способна обрабатывать контекст до 32 тыс. токенов (около 24 тыс. слов).
Фото на обложке: Rokas Tenys / Shutterstock / FOTODOM / Depositphotos
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