Совокупная выручка «Яндекса» в 1 квартале выросла на 45% — до 106 млрд рублей

Анастасия Марьина
Совокупная выручка «Яндекса» в первом квартале 2022 года выросла на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 106 млрд рублей, следует из отчета компании по US GAAP.
Совокупная выручка «Яндекса» в 1 квартале выросла на 45% — до 106 млрд рублейАнастасия Марьина
- Скорректированный показатель EBITDA составил 1,3 млрд рублей против 11 млрд годом ранее.
- Чистый убыток «Яндекса» достиг 8,1 млрд рублей против чистой прибыли в 3 млрд рублей за январь-март 2021 года.
- Выручка «Поиска и Портала» в 1 квартале увеличилась на 25%, до 43,8 млрд рублей. Доля компании на российском поисковом рынке составила 61% (в первом квартале 2021 года — 60%)
- Товарооборот (GMV) сегмента электронной коммерции вырос на 164% по сравнению с первым кварталом 2021 года — до 64,6 млрд рублей.
- GMV сегмента Mobility за отчетный период выросл на 40% и достиг 167,4 млрд рублей.
- GMV других O2O-сервисов (online-to-offline) в первом квартале вырос на 92% и составил 24,3 млрд рублей.
Фото на обложке: Shutterstock / evgris
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Медуза»: «Яндекс» планирует разделиться на две компании — российскую и международную
- 2 Как работает «Яндекс Директ» — пошаговое руководство
- 3 «Яндекс.Маркет» запустил онлайн-универмаг РУМ для локальных брендов одежды и обуви
- 4 Полный гайд по сервису «Яндекс Бизнес» — инструменты и функции
- 5 «Яндекс Wordstat» — как с ним правильно работать?
ВОЗМОЖНОСТИ
29 апреля 2022
30 апреля 2022
01 мая 2022
Популярное
Списки и рейтинги