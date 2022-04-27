Совокупная выручка «Яндекса» в первом квартале 2022 года выросла на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 106 млрд рублей, следует из отчета компании по US GAAP.

Совокупная выручка «Яндекса» в 1 квартале выросла на 45% — до 106 млрд рублей