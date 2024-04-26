МКПАО «Яндекс» объявила неаудированные финансовые результаты за первый квартал 2024 года: выручка компании выросла по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 40% — до 228,3 млрд рублей, чистая прибыль — на 47%, до 19,4 млрд рублей.

«Яндекс» в 1 квартале нарастил чистую прибыль на 47%, выручку — на 40%