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«Яндекс» в 1 квартале нарастил чистую прибыль на 47%, выручку — на 40%

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

МКПАО «Яндекс» объявила неаудированные финансовые результаты за первый квартал 2024 года: выручка компании выросла по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 40% — до 228,3 млрд рублей, чистая прибыль — на 47%, до 19,4 млрд рублей.

«Яндекс» в 1 квартале нарастил чистую прибыль на 47%, выручку — на 40%

Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 107% — до 37,6 млрд рублей. Рентабельность EBITDA составила 16,5% против 11,2% за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная чистая прибыль выросла в 2,6 раза — до 21,5 млрд рублей.

Доля компании на российском поисковом рынке увелилась на 1,1 процентного пункта (п.п.) — до 64,5%. 

Выручка сегмента «Электронная коммерция, Райдтех и Доставка» увеличилась на 39%, составив 122 млрд рублей. 

  • Товарооборот в сервисах электронной коммерции (GMV) в первом квартале 2024 года вырос на 42% по сравнению с аналогичным показателем за первый квартал прошлого года — до 199 млрд рублей. 
  • Валовая стоимость заказов (GMV) в сервисах «Райдтеха» выросла на 43% — до  322 млрд рублей. Выручка «Райдтеха» составила 47 млрд рублей, что на 44% больше, чем в 1 квартале 2023 года. 

 

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