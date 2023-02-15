Выручка «Яндекса» по итогам 2022 года выросла на 46% составила 522 млрд рублей

«Яндекс» по итогам 2022 года получил выручку в размере 522 млрд рублей, это на 46% больше, чем за 2021 год. Скорректированная чистая прибыль составила 10,8 млрд рублей, увеличившись на 34%, следует из отчета компании за 4 квартал и 2022 год.

39% в структуре выручки группы пришлось на сегмент «Поиск и Портал», 21% — на «Райдтех», 17% — на электронную торговлю. Другие о2о-сервисы (онлайн для офлайна — прим. ред.) составляют 8% в общей выручке «Яндекса», на «Плюс» и развлекательные сервисы пришлось 5%, на сервисы объявлений — 2%.

Скорректированный показатель EBITDA составил 64 млрд рублей против 32 млрд рублей в 2021 году.

Компания в 2022 году направила 18,5 млрд рублей на дополнительные выплаты сотрудникам (компенсация потери опционов в течение 2022 года и единовременная выплата в марте 2022 года).

«Яндекс» не стал давать прогноз финансовых показателей по итогам 2023 года, сославшись на ограниченную возможность прогнозирования «из-за сохраняющейся высокой степени неопределенности в отношении геополитических и макроэкономических событий в будущем».

В отчете компании также сообщается, что группа «принимает надлежащие меры по сохранению денежных средств и эффективному распределению капитала и бюджета» и намерена и дальше вкладываться в развитие ключевых бизнесов и продуктов.

Итоги работы компании за 4 квартал 2022 года

Выручка «Яндекса» за четвертый квартал составила 165 млрд рублей, увеличившись на 49%. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 77%, до 17,2 млрд рублей. Чистая прибыль за период снизилась на 72%, составив 747 млн рублей.

Общая поисковая доля «Яндекса» составила 62,6% (рост на 2,4 п.п. годк году).

Выручка «Поиска и Портала» в 4 квартале выросла на 47%, 69,7 млрд рублей. Рост был обеспечен улучшением качества поиска и рекламных технологий. В последующих периодах компания ожидает постепенную нормализацию темпов роста рекламной выручки.

в 4 квартале выросла на 47%, 69,7 млрд рублей. Рост был обеспечен улучшением качества поиска и рекламных технологий. В последующих периодах компания ожидает постепенную нормализацию темпов роста рекламной выручки. Выручка сегмента «Электронная коммерция, Райдтех и Доставка» выросла на 63%, достигнув 85,7 млрд рублей. Сегмент влючает показатели сервиса заказа такси, «Яндекс.Маркет», «Лавку», «Еду», Delivery Club, «Яндекс.Доставку» и другие сервисы. Товарооборот (GMV) сегмента e-commerce за 2022 год вырос почти в 2 раза по сравнению с 2021 годом и составил 308 млрд рублей. GMV ускорил темпы роста за счет появления в продаже товаров российского подразделения IKEA и эффективному ценообразованию и маркетинговым кампаниям в преддверии периода высокого спроса.

выросла на 63%, достигнув 85,7 млрд рублей. Сегмент влючает показатели сервиса заказа такси, «Яндекс.Маркет», «Лавку», «Еду», Delivery Club, «Яндекс.Доставку» и другие сервисы. Товарооборот (GMV) сегмента e-commerce за 2022 год вырос почти в 2 раза по сравнению с 2021 годом и составил 308 млрд рублей. GMV ускорил темпы роста за счет появления в продаже товаров российского подразделения IKEA и эффективному ценообразованию и маркетинговым кампаниям в преддверии периода высокого спроса. Выручка сегмента «Плюс и развлекательные сервисы» (включает «Яндекс.Плюс», «Музыку», «Кинопоиск», «Афишу», «Студию») выросла на 84% — до 12 млрд рублей. Рост обусловлен увеличением доходов от продаж подписки «Яндекс.Плюс».

(включает «Яндекс.Плюс», «Музыку», «Кинопоиск», «Афишу», «Студию») выросла на 84% — до 12 млрд рублей. Рост обусловлен увеличением доходов от продаж подписки «Яндекс.Плюс». Сервисы объявлений («Авто.ру», «Яндекс.Недвижимость», «Яндекс.Аренда» и «Яндекс.Путешествия») нарастили выручку на 54%, до 4 млрд рублей за счет растущего спроса на сервисы и изменения конкурентной среды на внутреннем рынке.

Фото на обложке: Tati Tata / Shutterstock