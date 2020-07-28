Квартальная выручка «Яндекса» не изменилась за год, доля сервисов в ней впервые составила 40%

Выручка «Яндекса» по итогам второго квартала 2020 года осталась на уровне аналогичного периода прошлого года и составила 41,4 млрд рублей. Об этом сообщается в отчетности компании.

Доля нерекламной выручки «Яндекса» впервые составила 40% (во втором квартале прошлого года — 30%). Рекламная выручка принесла компании 24,76 млрд рублей, снизившись на 15% (это 60% в структуре общей выручки).

Скорректированная чистая прибыль компании снизилась на 67% — до 1,9 млрд рублей. Скорректированный показатель EBITDA сократился на 35% и составил 8,5 млрд рублей.

Выручка, относящаяся к сегменту «Такси» («Яндекс.Такси» и Uber в России и ближнем зарубежье, «Яндекс.Еда», «Яндекс.Шеф», «Яндекс.Лавка», беспилотные автомобили), во втором квартале 2020 года выросла на 42% по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2019 года и составила 12,47 млрд рублей.

Такой результат в основном обусловлен ростом фудтех-направления, которое включает сервисы «Яндекс.Лавка» и «Яндекс.Еда», а также развитием сервиса «Яндекс.Такси» для бизнеса (учитывается на валовой основе).

Гендиректор «Яндекс.Такси» Даниил Шулейко в ходе конференц-звонка по итогам раскрытия отчетности «Яндекса» рассказал, что «Яндекс.Лавка» показала выручку в размере 2,3 млрд рублей во втором квартале 2020 года. Компания впервые раскрыла выручку сервиса.

Прочие доходы во втором квартале 2020 года выросли на 21% — до 4,17 млрд рублей.

Рост прочих доходов связан в основном с ростом доходов «Медиасервисов» от продаж подписок, а также с проектами в области интернета вещей (Internet of Things, IoT) и ростом сервиса «Яндекс.Облако».

Выручка «Медиасервисов» («Кинопоиск», «Яндекс.Музыка», «Яндекс.Афиша», продюсерский центр «Яндекс.Студия» и «Яндекс.Плюс») выросла на 94% и составила 1,7 млрд рублей.

Выручка сервисов объявлений (« Авто.ру», «Яндекс.Недвижимость» и «Яндекс.Работа») снизилась на 32% и составила 886 млн рублей.

Экспериментальные направления («Яндекс.Драйв», «Дзен», геосервисы, «Яндекс.Облако» и «Яндекс.Образование») снизились на 18% — до 2,8 млрд рублей.

Снижение обусловлено уменьшением доходов сервиса каршеринга «Яндекс.Драйв». Доходы «Драйва» снизились из-за запрета на работу каршеринга в Москве и Санкт-Петербурге с середины апреля до середины июня.

Общая поисковая доля «Яндекса» в России выросла с 56,9% во втором квартале прошлого года до 59,6% во втором квартале 2020 года.

Фото: Maria Pomelnikova / Shutterstock