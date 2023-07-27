«Яндекс» отчитался о финансовых результатах работы во втором квартале 2023 года — выручка компании выросла в 1,5 раза год к году, до 182,5 млрд рублей, скорректированная чистая прибыль сократилась на 27%, до 9,6 млрд рублей.

«Яндекс» во втором квартале нарастил выручку в 1,5 раза — до 182,5 млрд рублей