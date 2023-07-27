«Яндекс» во втором квартале нарастил выручку в 1,5 раза — до 182,5 млрд рублей

«Яндекс» отчитался о финансовых результатах работы во втором квартале 2023 года — выручка компании выросла в 1,5 раза год к году, до 182,5 млрд рублей, скорректированная чистая прибыль сократилась на 27%, до 9,6 млрд рублей.
Скорректированный показатель EBITDA составил 24,7 млрд рублей, сократившись по сравнению с апрелем-июнем 2023 года на 4%.
Доля компании на российском поисковом рынке выросла на 1,5 процентных пункта (п.п.), составив 63,6%.
Выручка сегмента «Поиск и портал» увеличилась на 53% — до 78,4 млрд рублей. Выручка сегмента «Электронная коммерция, Райдтех и Доставка» составила 94,5 млрд рублей, показав рост на 67%.
- Товарооборот на сервисах электронной коммерции (GMV) во втором квартале 2023 года вырос на 89% по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал прошлого года. Доля GMV сторонних продавцов на «Яндекс.Маркете» во втором квартале 2023 года достигла 84% , не изменившись по сравнению с аналогичным показателем год назад. Число активных покупателй «Яндекс.Маркета» составило 16,5 млн (рост на 45% год к году), число активных продавцов выросло на 100% — до 61,8 тыс.
- Число поездок «Райдтех-направления»
увеличилось на 18% год к году. Валовая стоимость заказов (GMV) на сервисах «Райдтеха» выросла на 42%.
- Выручка сервисов объявлений («Авто.ру», «Яндекс.Недвижимость», «Яндекс.Аренда» и «Яндекс.Путешествия») во втором квартале составила 5,5 млрд рублей, увеличишись на 117%.
- Выручка сегмента «Прочие бизнес-юниты и инициативы» (направление разработки беспилотных автомобилей (Yandex SDG), Yandex Cloud, «Яндекс 360», «Яндекс.Образование», «Устройства и Алиса», «Финтех» (в том числе Yandex Pay и Яндекс ID) и другие экспериментальные продукты) составила 14,9 млрд рублей, продемонстрировав рост год к году на 37%.
Общая выручка компании по итогам первого полугодия выросла на 55% — до 345,7 млрд рублей. Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 39% — до 37,5 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль составила 12,2 млрд рублей, увеличившись по сравнению с первым полугодием 2022 года в 2,4 раза.
Компания вновь воздержалась от прогноза финансовых результатов по итогам года «из-за сохраняющейся высокой степени неопределенности в отношении геополитических и макроэкономических событий в будущем», сообщается в отчетности.
Фото на обложке: Maria Pomelnikova /
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