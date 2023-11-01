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«Яндекс 360» вышел на рынок Беларуси

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Яндекс 360 для бизнеса» договорился с дистрибьютором программного обеспечения MONT о стратегическом партнерстве по развитию бизнеса в Республике Беларусь, говорится в сообщении «Яндекса».

«Яндекс 360» вышел на рынок Беларуси

В «Яндекс 360 для бизнеса» собраны сервисы, которые позволяют организовать командную работу: корпоративная «Почта», «Диск» для хранения файлов, «Телемост» с видеозвонками, корпоративный «Мессенджер», «Рассылки» и «Календарь».

Программа реализуется по реселлерской схеме, когда партнеры MONT могут предлагать облачные решения из портфеля провайдера.

MONT годом ранее стал официальным дистрибьютором «Яндекс 360» в России. Компания является одним из крупнейших в РФ дистрибьюторов программного обеспечения. 

Помимо присутствия в России, офисы MONT работают в Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане и Монголии.

Фото на обложке: Unsplash

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