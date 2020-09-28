«Яндекс» запустил набор сервисов для работы с общим интерфейсом

«Яндекс» запустил набор сервисов для работы, объединенных общим интерфейсом. С его помощью можно вести переписку, работать с документами и проводить видеовстречи. Новый продукт получил название «Яндекс.Почта 360». Об этом Rusbase рассказал представитель интернет-компании.

В набор сервисов входят «Почта», «Диск», «Календарь», «Телемост», «Мессенджер» и «Заметки». Любым из этих сервисов можно пользоваться как раньше, но переключаться между ними теперь удобнее, уверяют в компании.

Так, итоги встречи в «Телемосте» можно сразу же записать в «Заметках», а потом отправить всем участникам — по почте или в мессенджере. Позже в «Яндекс.Почте 360» появится возможность менять набор сервисов в меню по своему усмотрению.

«Яндекс.Почтой 360» можно пользоваться бесплатно. В ней будут доступны все основные функции входящих в набор сервисов и 30 ГБ пространства на «Яндекс.Диске».

Для тех, кому нужны дополнительные возможности, есть расширенная платная версия. Она стоит от 79 рублей в месяц в зависимости от набора функций. Среди них — дополнительное место на «Диске», приоритетная поддержка и многое другое. Владельцы почтовых ящиков на «Яндексе» могут попробовать расширенную версию бесплатно, на это даётся от одного до трех месяцев.

Сначала «Яндекс.Почта 360» заработает у части пользователей. Подключить новый продукт можно по ссылке. При желании можно будет вернуться к старому интерфейсу.