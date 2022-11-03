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«Яндекс» в третьем квартале нарастил выручку на 46%

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Совокупная выручка «Яндекса» по итогам января-сентября 2022 года выросла на 46% и составила 133,2 млрд рублей. Об этом сообщается в отчете компании. 

«Яндекс» в третьем квартале нарастил выручку на 46%

Скорректированный показатель EBITDA составил 20 млрд рублей против 26 млрд рублей в прошлом квартале. Компания объясняет снижение показателя относительно второго квартала 2022 года ростом инвестиций по ряду направлений, включая электронную торговлю.

Чистая прибыль «Яндекса» достигла 45,5 млрд рублей против убытка в 3,9 млрд рублей годом ранее.

  • Выручка «Поиска и Портала» в третьем квартала выросла на 45% и составила 60,9 млрд рублей.  
  • Общая выручка сервисов мобильности увеличилась на 40%, достигнув 31 млрд рублей. За девять месяцев доходы партнеров такси выросли на 29%, до 470 млрд рублей.
  • GMV (товарооборот) сегмента электронной торговли (e-commerce) за 9 месяцев 2022 года вырос почти в 2 раза, составив 195,6 млрд рублей. Ассортимент товаров на маркетплейсе с начала года вырос в 2,2 раза и достиг 49,3 млн единиц.
  • Выручка от «умных» устройств увеличилась на 74%, до 3,7 млрд рублей. 
  • Число подписчиков подписки «Яндекс Плюс» выросло на 53%, до 15,8 млн.

«Яндекс» в третьем квартале текущего года смог нарастить поисковую долю на 2,7 процентных пункта — до 62%.

Также компания направила 4,7 млрд рублей на денежные выплаты сотрудникам — эта сумма компенсируюет потерю невозможных к реализации опционов (около 10 тыс. участников программы).

Фото на обложке: Varavin88 / Shutterstock

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