Доля нерекламной выручки «Яндекса» в четвертом квартале достигла 56% — отчет

Выручка «Яндекса» в четвертом квартале 2021 года выросла по сравнению аналогичным периодом 2020 года на 54% — до 110,3 млрд рублей, говорится в отчетности компании по US GAAP.

Доля нерекламной выручки при этом достигла 56% от общей выручки.

Чистый убыток компании по итогам октября-декабря составил 2,861 млрд рублей против 95 млн рублей годом ранее. EBITDA в четвертом квартале сократилась на 29% — до 9,72 млрд рублей.

Товарооборот (GMV) сегмента электронной торговли в 4 квартале прошлого года вырос на 192%, составив 58,8 млрд рублей. «Яндекс» ожидает двукратного роста GMV всего сегмента электронной торговли («Маркет», «Лавка» и доставка продуктов в «Еде») по итогам 2022 года по сравнению с 2021 годом.

GMV «Яндекс.Маркета» вырос в три раза — до 46,208 млрд рублей.

Выручка «Медиасервисов», куда входят «Кинопоиск», «Музыка», «Афиша», «Студия» и единая подписка «Плюс» выросла на 125% и составила 6,5 млрд рублей.

Сервисы объявлений («Авто.ру», «Яндекс.Недвижимость», «Яндекс.Работа» и «Яндекс.Объявления») принесли в четвертом квартале 2,3 млрд рублей выручки (рост на 27%,).

Сегмент «Такси» («Яндекс Go» и Uber, логистические и другие B2B-сервисы, «Еда», «Лавка») вырос на 93% — до 42,9 млрд рублей. Каждая четвертая поездка «Такси» совершается за пределами России. За год было совершено 2,4 млрд поездок на всех рынках работы сервиса.

GVM каршеринга «Драйв» вырос на 29% и составил 4,2 млрд рублей.

GMV «Доставки» вырос в 2,7 раза, до 11,3 млрд рублей.

Оборот фудтех-сервисов («Еда» и «Лавка») в четвертом квартале вырос на 105%, до 26,5 млрд.

Выручка от «умных» устройств достигла 9,5 млрд рублей, выручка Yandex Cloud увеличилась на 174% — до 4,7 млрд рублей.

Квартальная выручка «Поиска и Портала» возросла на 31%, до 48 млрд рублей. Доля компании на российском поисковом рынке в октябре-декабре 2021 года составила 60,2%, при этом доля поисковых запросов на Android-устройствах — 59,2%. Всего на мобильные устройства в четвертом квартале пришлось 64,4% поисковых запросов в «Яндексе».

Результаты по 2021 году:

Выручка комании за весь 2021 год составила 356,2 млрд рублей, увеличившись на 54% по сравнению с 2020 годом. Чистый убыток составил 14,653 млрд рублей. Показатель EBITDA снизился с 45,2 млрд рублей в 2020 году до 32,1 млрд рублей в 2021 году.

Доля нерекламной выручки по итогам года выросла на 10 п.п. и достигла 53% в общей структуре доходов.

По прогнозам «Яндекса», выручка группы по итогам 2022 года составит 490–500 млрд рублей.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Unsplash