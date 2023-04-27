Число сотрудников «Яндекса» за границей выросло в 2022 году в три раза

Число сотрудников «Яндекса», работающих из международных хабов, в 2022 году выросло в три раза, большая часть уехавших — IT-специалисты, сообщает РБК со ссылкой на источники и отчет Yandex N.V., поданный в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Из отчета головной компании «Яндекса» следует, что по итогам прошлого года количество сотрудников группы за рубежом выросло в три раза по сравнению с 2021 годом и превысило 1,7 тыс. человек. Это составляет около 8% от общего числа сотрудников компании (всего их 20,9 тыс. рост год к году составил 16%).

Цифра по числу сотрудников за границей не учитывает несколько тысяч работников, которые трудятся в формате неполного рабочего дня.

Общий прирост штата случился за счет ускорения найма в подразделение «Поиск и портал», также в бизнес-группу с сервисами такси и доставки.

После начала спецоперации стало известно, что около ста сотрудников «Яндекса» переехали в Армению, а компания занялась поисками дополнительного коворкинга в Ереване. Летом 2022 года «Яндекс» открыл хаб в Сербии на 700 сотрудников.

В середине 2022 года экс-гендиректор «Яндекса» Елена Бунина сообщила The New York Times, что на тот момент порядка 2,5 тыс. сотрудников работали на компанию из других стран. Издание затем уже со ссылкой на сотрудников «Яндекса» сообщило, что компания страдает от увеличивающегося раскола между сотрудниками, которые остались в РФ, и теми, кто находится за пределами страны, что «осложняет даже общение, не говоря уже о сотрудничестве».

В марте 2023 года компания перевела сотрудников на гибридный режим работы — он предполагает, что два–три дня в неделю они должны находиться в офисе. При этом сотрудникам можно выбрать любой из офисов компании в России или международном хабе: в Казахстане, Армении, Сербии и Турции.

Штаб-квартира «Яндекса» располагается в Москве, но в странах СНГ группа развивает поиск, сервисы доставки еды или продуктов, такси, подписку «Яндекс.Плюс» и другое.

В Африке, ряде стран Европы и ОАЭ работает сервис такси под брендом Yango, кое-где из них компания также развивает доставку.

В Турции «Яндекс» развивает поиск и навигацию; в США и Израиле — онлайн-образование и т.д.

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