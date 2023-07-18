«Яндекс» увеличил число блокировок рекламных объявлений мошенников в 1,5 раза

Служба модерации «Яндекс.Рекламы» отклонила в январе-июне 2023 года около 27 млн объявлений мошенников, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в сообщении «Яндекса».
По данным компании, в публикации отказывали тем, кто пытался разместить информацию о нечестных финансовых схемах, оказать некачественные услуги по ремонту, а также занимался мошенничеством в сфере продажи автомобилей.
Также специалисты «Яндекса» заблокировали около 66 тыс. аккаунтов мошенников или рекламодателей, которые пытались разместить в «Директе» объявления запрещенных товаров или услуг. Среди наиболее частых причин блокировок аккаунтов — нарушения в использовании конверсионных рекламных стратегий.
Также модераторы заблокировали или отклонили за нарушения правил рекламной сети более 6400 сайтов и 1200 приложений («Яндекс» также проверяет качество ресурсов, чтобы реклама, размещенная на них, была эффективной). В общей сложности с начала 2023 года служба модерации проверила расположение рекламных блоков на более чем 66 тыс. сайтов.
Фото на обложке: Unsplash
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