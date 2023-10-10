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«Яндекс» открыл набор в школу AI-тренеров для гуманитариев

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Яндекс» открыл набор в школу AI-тренеров для гуманитариев, которые хотят работать в сфере IT и развивать нейросети, говорится в сообщении компании. Обучение бесплатное.

«Яндекс» открыл набор в школу AI-тренеров для гуманитариев

AI-тренеры —  это специалисты-гуманитарии, которые обучают генеративные нейросети нового поколения вместе с инженерами «Яндекса». Они пишут примеры текстов для обучения нейросети, оценивают качество ее ответов и учат нейросеть быть этичной и понимать, чего от нее ожидает пользователь. 

Студентов научат писать примеры текстов для генеративных нейросетей, проверять факты и быстро находить ошибки в сгенерированных текстах, оценивать качество ответов нейросети по десяткам параметров. 

Обучение проходит в два этапа: на первом этапе (07.11–26.11) студенты посещают занятия онлайн, на втором «Яндекс» привезет лучших из них на офлайн-практикум в офис компании в Москве (27.11 — 01.12). 

Чтобы поступить в школу, нужно сдать тестовое задание. Заявки принимаются до 29 октября 2023 года. Самых успешных студентов позовут работать в команде «Яндекса».

Фото на обложке: Unsplash

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