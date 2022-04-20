Yandex Cloud научила искусственный интеллект расставлять знаки препинания при распознавании речи

Облачная платформа Yandex Cloud представила обновленный сервис для синтеза и распознавания речи на базе машинного обучения Yandex SpeechKit. Теперь при переводе голоса в текст сервис автоматически расставляет необходимые знаки препинания.

Распознанный нейросетью текст максимально приближен к литературному, говорится в сообщении Yandex Cloud. Новая функция Yandex SpeechKit получила название «Пунктуатор», она работает как при распознавании в реальном времени для сценариев с голосовыми помощниками, так и на записанных ранее аудиофайлах.

«Пунктуатор» разработали с помощью двух последовательно работающих моделей машинного обучения. Первая переводит голос в текст, вторая расставляет знаки препинания, ориентируясь на нормы русского языка. Сейчас модель расставляет все основные знаки пунктуации русского языка.

Функционал доступен всем пользователям Yandex SpeechKit и настраивается стандартными средствами в API.

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