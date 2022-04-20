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Yandex Cloud научила искусственный интеллект расставлять знаки препинания при распознавании речи

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Облачная платформа Yandex Cloud представила обновленный сервис для синтеза и распознавания речи на базе машинного обучения Yandex SpeechKit. Теперь при переводе голоса в текст сервис автоматически расставляет необходимые знаки препинания.

Yandex Cloud научила искусственный интеллект расставлять знаки препинания при распознавании речи

Распознанный нейросетью текст максимально приближен к литературному, говорится в сообщении Yandex Cloud. Новая функция Yandex SpeechKit получила название «Пунктуатор», она работает как при распознавании в реальном времени для сценариев с голосовыми помощниками, так и на записанных ранее аудиофайлах.

«Пунктуатор» разработали с помощью двух последовательно работающих моделей машинного обучения. Первая переводит голос в текст, вторая расставляет знаки препинания, ориентируясь на нормы русского языка. Сейчас модель расставляет все основные знаки пунктуации русского языка.

Функционал доступен всем пользователям Yandex SpeechKit и настраивается стандартными средствами в API.

Фото на обложке: Pexels

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