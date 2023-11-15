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«Яндекс» научил «Алису» говорить по-казахски

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

«Яндекс» обучил «Алису» понимать и говорить на казахском. В мобильном «Яндекс.Браузере» можно спросить голосового помощника о погоде, задать интересующие вопросы, рассказали в пресс-службе технологической компании.

«Яндекс» научил «Алису» говорить по-казахски

Чтобы поддержка казахского языка стала доступна, нужно обновить «Яндекс.Браузер» и нажать в меню «Алисы» кнопку «Изменить язык». 

«Алиса» расскажет о местных достопримечательностях, особенностях климата и рельефа. У виртуального ассистента можно спросить, например, какова высота горы Хан-Тенгри, уточняют в пресс-службе примеры запросов. В будущем число сценариев использования «Алисы» на казахском будет расширяться.

Для обучения «Алисы» привлекали носителей языка и редакторов. Ее обучали на большом объеме данных, это тысячи переведенных вручную бесед и сотни часов аудиозаписей.

Как поясняет руководитель «Алисы» и умных устройств компании Сергей Мельник, поддержка голосовым помощником казахского языка — важный шаг для развития сервиса в республике.

В пресс-службе добавили, что «Яндекс» активно локализует свои сервисы в Казахстане. Ранее компания представила перевод видео в браузере.

В августе казахстанский регистратор разделегировал домен yandex.kz, вследствие чего в республике перестал открываться «Яндекс.Казахстан». После этого стало известно о планах российской технологической компании перенести yandex.kz на территорию Казахстана.

Минцифры Казахстана предоставило «Яндексу» отсрочку до 31 декабря 2023 года.

Фото на обложке: nikkimeel / Shutterstock

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