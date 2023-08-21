«Яндекс» перенесет серверы yandex.kz на территорию Казахстана

«Яндекс» намерен перенести серверы yandex.kz на территорию Казахстана, пишет местное издание Nur.kz со ссылкой Минцифры страны. В начале месяца локальный регистратор разделегировал домен.

«Яндекс» перестал открываться в Казахстане 9 августа. Минцифры Казахстана пояснило, что работа доменного имени приостановлена «за размещение интернет-ресурса на аппаратно-программных комплексах вне территории Республики Казахстан».

По данным издания, представители российской компании и казахстанских ведомств провели встречу, где обсудили защищенности персональных данных граждан республики.

«В рамках стремления к укреплению партнерства и национальных цифровых ресурсов «Яндекс» подтвердил готовность продолжить работы по переносу на территорию страны серверов, обслуживающих домен yandex.kz, — так уже ранее было сделано для сервиса «Яндекс Go», — говорится в сообщении Минцифры Казахстана.

Согласно договоренностям, будет разработан план по переносу данных казахстанских пользователей на серверы внутри страны.

Проблемы с доступом к «Яндексу» в республике начались на фоне сообщений в СМИ о том, что новый российский закон позволит ФСБ получать доступ к персональным данным пользователей.

Тогда Финляндия и Норвегия запретили передачу данных в РФ международному сервису такси «Яндекса». Также сообщалось, что российская компания может продать Yango в Израиле.

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