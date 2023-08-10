СМИ: «Яндекс» ведет переговоры о продаже сервиса такси Yango в Израиле

«Яндекс» хочет продать свой сервис такси Yango в Израиле, выяснил израильский портал Calcalist. По данным источников, компания уже провела переговоры с израильским миллионером и владельцем иерусалимского футбольного клуба «Бейтар» Бараком Абрамовым.

Договоренность о сделке так и не была достигнута, говорят собеседники и предполагают, что есть и другие претенденты на покупку актива. Как пишет Calcalist, продажа Yango местной компании будет означать разрыв связи сервиса с Россией. При этом он может стать более конкурентоспособным на местном рынке. В самом «Яндексе» планы по продаже отрицают.

Отмечается, что возможность продажи рассматривается на фоне изменения российского законодательства, которое с 1 сентября обязует предоставлять ФСБ круглосуточный доступ к данным о поездках клиентов. Ранее на текущей неделе Норвегия и Финляндия запретили сервису передавать данные клиентов в Россию из-за нового закона.

В «Яндексе», в свою очередь, заявили, что «данные о поездках могут получить исключительно правоохранительные органы той страны, где поездка была совершена». Вместе с тем в пресс-службе указали, что копии данных в зашифрованном виде могут храниться в разных дата-центрах.

В Израиле под брендом Yango работает не только такси. Услуги на местном рынке предоставляют кикшеринг Yango Wind и служба доставки Yango Deli.

Клиентская база компании в общей сложности достигает 150 тыс. пользователей во всех городах страны, кроме Эйлата.

Накануне в связи с информацией в СМИ о том, что ФСБ может получить доступ к персональным данным пользователей, Грузия начала проверку законности обработки этих данных в приложении «Яндекс Go».

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