Финляндия запретила сервису такси Yango передавать данные о пользователях в Россию

Финляндия запретила международному сервису такси «Яндекса» Yango передавать данные клиентов в Россию. Соответствующее решение опубликовано на сайте офиса уполномоченного по защите персональных данных страны (DPA). Ограничение вводится на фоне законодательных изменений в РФ.
В июле российский премьер Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении ФСБ круглосуточного доступа к базам данных заказов такси. Документ вступает в силу с 1 сентября.
Как считает уполномоченный, Yango в связи с нововведением не сможет гарантировать защиту персональных данных так, как этого требует законодательство Европейского союза. Таким образом, передача и обработка сведений о пользователях будет запрещена в течение трёх месяцев — с 1 сентября по 30 ноября.
Персональные данные для сервиса Yango собирает и обрабатывает нидерландская Ridetech International B.V.
До конца августа Yango должен предоставить DPA сведения о мерах, которые компания предпринимает для защиты данных. Если сервис продолжит отправлять информацию о пользователях в Россию, ведомство может обратиться в Европейский совет по защите данных с просьбой запретить передачу.
Фото на обложке: Roman Yanushevsky /
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