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Международное подразделение «Яндекса» запустило в Дубае навигационный сервис Yango Maps

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Компания Yango (является международным подразделением «Яндекса») запустила в Дубае навигационный сервис Yango Maps с высокодетализированной картой нового поколения. Об этом сообщает ТАСС.

Международное подразделение «Яндекса» запустило в Дубае навигационный сервис Yango Maps

С помощью сервиса можно строить пешие маршруты, для автомобилей и общественного транспорта.

Yango Maps отображает подробную разметку, уровни развязок, тоннели, светофоры, пешеходные переходы, лежачие полицейские и островки безопасности. Здания представлены в трехмерном формате, что позволяет рассмотреть достопримечательности. В темной теме на них появляется подсветка, как и в городе вечером.

Сервис также предлагает пользователям маршруты с учетом пробок и платных дорог, показывает ограничения скорости и предупреждает о камерах.

Ранее подобный функционал внедрили «Яндекс.Карты». В октябре сервис представил сразу несколько обновлений:

  • появились трехмерные цветные модели достопримечательностей Москвы и Санкт-Петербурга, у которых при при переключении на ночную тему появляется подсветка;
  • появилась высокодетализированная карта для водителей, на которой дороги отображаются как в реальном городе: есть разметка по полосам, парковочные места и островки безопасности. 

Как сообщалось ранее, сервис такси Yango запланировал открытие первого международного офиса в Дубае в четвертом квартале текущего года. Из него будут управлять подразделениями компании по всему миру.

Фото на обложке: Unsplash

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