Сервис такси Yango откроет первый международный офис в Дубае

Сервис такси Yango откроет первый международный офис в Дубае. Открытие офиса запланировано на четвертый квартал текущего года – он будет управлять подразделениями компании по всему миру.

Принадлежащий материнской компании «Яндекса» Yandex N. V. сервис такси Yango откроет первый международный операционный офис в Дубае. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение компании.

Дубайский офис будет управлять подразделениями Yango по всему миру и сервисом доставки Yango Delivery. Открытие офиса состоится в четвертом квартале 2023 года, он расположится в Dubai Internet City.

На данный момент сервис Yango представлен более чем в 20 странах, в том числе ОАЭ, Норвегии, Израиле.

Ранее стало известно, что власти Нидерландов, где зарегистрирована Yandex N. V., начали расследование в отношении Yango. Поводом стал новый российский закон о деятельности такси – согласно ему ФСБ получила доступ к базам данных такси.

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