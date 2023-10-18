Сервис такси Yango откроет первый международный офис в Дубае. Открытие офиса запланировано на четвертый квартал текущего года – он будет управлять подразделениями компании по всему миру.
Принадлежащий материнской компании «Яндекса» Yandex N. V. сервис такси Yango откроет первый международный операционный офис в Дубае. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение компании.
Дубайский офис будет управлять подразделениями Yango по всему миру и сервисом доставки Yango Delivery. Открытие офиса состоится в четвертом квартале 2023 года, он расположится в Dubai Internet City.
На данный момент сервис Yango представлен более чем в 20 странах, в том числе ОАЭ, Норвегии, Израиле.
Ранее стало известно, что власти Нидерландов, где зарегистрирована Yandex N. V., начали расследование в отношении Yango. Поводом стал новый российский закон о деятельности такси – согласно ему ФСБ получила доступ к базам данных такси.
Фото на обложке: Roman Yanushevsky /
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