Грузия проверит законность обработки данных пользователей «Яндекс Go»

Грузия решила проверить законность обработки данных в приложении «Яндекс Go». Служба защиты персональных данных страны опубликовала соответствующее заявление.
«Учитывая высокий общественный интерес, сервис незамедлительно проинформирует о результатах исследования», — сказано в сообщении.
Там также рекомендуют пользователям внимательно проверять сведения о том, к каким данным на их устройствах у приложения сервиса будет доступ. Отмечается, что ознакомиться с такой информацией следует перед установкой любого приложения.
Решение о проверке принято на фоне «информации, распространенной в СМИ».
Накануне Финляндия на три месяца запретила международному сервису такси «Яндекса» Yango передавать данные клиентов в Россию. Ограничение ввели в связи со вступлением 1 сентября в силу постановления о предоставлении ФСБ круглосуточного доступа к базам данных заказов такси.
Вслед за Хельсинки такое решение приняли в Осло. Управление по защите данных Норвегии сообщило, что «российские власти потенциально могут отслеживать передвижения жителей Норвегии через Yango».
В пресс-службе «Яндекс.Такси» в ответ на эти меры отметили, что не предоставляют правоохранительным органам доступ к сведениям о пользователях вне России.
«Данные о поездках могут получить исключительно правоохранительные органы той страны, где поездка была совершена, по процедурам, прописанным в локальных законах: так работает и российское законодательство, и законодательство большинства других стран», — прокомментировали в пресс-службе сервиса.
Там уточнили, что современные интернет-сервисы устроены таким образом, что копии данных в зашифрованном виде могут храниться в разных датах-центрах.
«Крупнейшие интернет-сервисы не осуществляет физическое разделение хранения данных по странам, где функционирует сервис. При этом запрос на доступ к данным реализуется исключительно по географическому признаку — по процедурам, прописанным в локальных законах», — заключили в пресс-службе.
Фото на обложке: Postmodern Studio /
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