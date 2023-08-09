Грузия проверит законность обработки данных пользователей «Яндекс Go»

«Учитывая высокий общественный интерес, сервис незамедлительно проинформирует о результатах исследования», — сказано в сообщении.

Там также рекомендуют пользователям внимательно проверять сведения о том, к каким данным на их устройствах у приложения сервиса будет доступ. Отмечается, что ознакомиться с такой информацией следует перед установкой любого приложения.

Решение о проверке принято на фоне «информации, распространенной в СМИ».

Накануне Финляндия на три месяца запретила международному сервису такси «Яндекса» Yango передавать данные клиентов в Россию. Ограничение ввели в связи со вступлением 1 сентября в силу постановления о предоставлении ФСБ круглосуточного доступа к базам данных заказов такси.

Вслед за Хельсинки такое решение приняли в Осло. Управление по защите данных Норвегии сообщило, что «российские власти потенциально могут отслеживать передвижения жителей Норвегии через Yango».

В пресс-службе «Яндекс.Такси» в ответ на эти меры отметили, что не предоставляют правоохранительным органам доступ к сведениям о пользователях вне России.

«Данные о поездках могут получить исключительно правоохранительные органы той страны, где поездка была совершена, по процедурам, прописанным в локальных законах: так работает и российское законодательство, и законодательство большинства других стран», — прокомментировали в пресс-службе сервиса.

Там уточнили, что современные интернет-сервисы устроены таким образом, что копии данных в зашифрованном виде могут храниться в разных датах-центрах.

«Крупнейшие интернет-сервисы не осуществляет физическое разделение хранения данных по странам, где функционирует сервис. При этом запрос на доступ к данным реализуется исключительно по географическому признаку — по процедурам, прописанным в локальных законах», — заключили в пресс-службе.

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