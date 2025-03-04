Касперская и Минцифры поспорили о легальности сбора голосов россиян

Для сбора сигнатур и распознавания речи придется внести в Конституцию разрешение на «тотальную прослушку и сбор голосов россиян». Об этом на заседании в Совфеде заявила председатель правления ассоциации разработчиков «Отечественный софт» Наталья Касперская, передает ТАСС. Так она прокомментировала идею Минцифры создать базу биометрических данных мошенников.

Замглавы ведомства Иван Лебедев не согласился со словами Касперской. Он отметил, что «ни о какой тотальной записи голосов, чтобы их потом проверять на предмет мошеннических действий, речи не идет». Лебедев подчеркнул, что Минцифры не внесло бы инициативу, которая противоречит Конституции.

Правительство в феврале внесло в Госдуму проект закона, который направлен на защиту россиян от мошенничества. В нем Минцифры, в частности, предложило собирать и хранить биометрические данные телефонных мошенников на единой платформе. Планируется, что с ее помощью можно будет оперативно выявлять и пресекать попытки мошенничества.

Власти также предложили запретить госорганам и банкам общаться с россиянами через иностранные мессенджеры, чтобы злоумышленники не могли выдавать себя за сотрудников таких учреждений. Кроме того, планируется, что пользователи смогут устанавливать запрет на входящие международные звонки.

Касперская неоднократно выступала против сбора биометрии у россиян. Например, в 2021 году в интервью «РИА Новости» она говорила, что существует высокий риск утечек таких данных, а сама технология хоть и привлекает своим удобством, но «никак особо не защищена».

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