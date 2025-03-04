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Касперская и Минцифры поспорили о легальности сбора голосов россиян

Новости
Новости
Мария Рудницкая
Мария Рудницкая

Редактор новостного блока

Мария Рудницкая

Для сбора сигнатур и распознавания речи придется внести в Конституцию разрешение на «тотальную прослушку и сбор голосов россиян». Об этом на заседании в Совфеде заявила председатель правления ассоциации разработчиков «Отечественный софт» Наталья Касперская, передает ТАСС. Так она прокомментировала идею Минцифры создать базу биометрических данных мошенников.

Касперская и Минцифры поспорили о легальности сбора голосов россиян
  1. Новости

Замглавы ведомства Иван Лебедев не согласился со словами Касперской. Он отметил, что «ни о какой тотальной записи голосов, чтобы их потом проверять на предмет мошеннических действий, речи не идет». Лебедев подчеркнул, что Минцифры не внесло бы инициативу, которая противоречит Конституции.

  • Правительство в феврале внесло в Госдуму проект закона, который направлен на защиту россиян от мошенничества. В нем Минцифры, в частности, предложило собирать и хранить биометрические данные телефонных мошенников на единой платформе. Планируется, что с ее помощью можно будет оперативно выявлять и пресекать попытки мошенничества.
  • Власти также предложили запретить госорганам и банкам общаться с россиянами через иностранные мессенджеры, чтобы злоумышленники не могли выдавать себя за сотрудников таких учреждений. Кроме того, планируется, что пользователи смогут устанавливать запрет на входящие международные звонки.
  • Касперская неоднократно выступала против сбора биометрии у россиян. Например, в 2021 году в интервью «РИА Новости» она говорила, что существует высокий риск утечек таких данных, а сама технология хоть и привлекает своим удобством, но «никак особо не защищена».

Фото на обложке: Oleg Elkov / Shutterstock / FOTODOM

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