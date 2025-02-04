Минцифры предложило собирать голоса мошенников в единую базу

Минцифры предложило собирать и хранить биометрические данные телефонных мошенников на единой платформе. Загружать векторы голосов злоумышленников будут органы власти и участники рынка, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на подготовленный в кабмине пакет поправок.

Вектор — уникальное представление данных (текста, изображения, голоса) в числовой форме в результате их математического преобразования. Согласие «лиц, совершивших мошенничество с использованием сети связи», на сбор их биометрии для формирования векторов не потребуется, говорится в документе.

Согласно ему, загружать информацию о правонарушения на антифрод-платформу смогут органы государственной и муниципальной власти, Банк России, операторы связи, провайдеры, соцсети, маркетплейсы и физлица. Пользоваться ей будут ЦБ, силовые органы, федеральные органы власти и другие организации.

Предполагается, что ИИ-системы операторов будут анализировать звонки, выявляя ключевые слова, которые используют мошенники, и сверять голоса с базой, отметил источник «Коммерсанта», знакомый с ходом разработки инициативы. «Если выявлены ключевые слова или произошло совпадение по голосу, то система предупреждает абонента, что он разговаривает с мошенником», — пояснил он.

В Минцфиры подтвердили, что обсуждают формирование базы голосов мошенников, но отметили, что поправки еще прорабатывают, поэтому «о деталях говорить преждевременно».

Опрошенные газетой операторы заявили, что считают использование векторов голосов «перспективным». При этом в «Билайне» предупредили, что анализ векторов «является не простым техническим решением». В «Мегафоне» отметили, что анализ всех вызовов «потребует от операторов масштабных вложений в вычислительную инфраструктуру». В МТС от комментариев отказались.

В начале января зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов оценил объем денег, которые кибермошенники похитили у россиян в 2024 году, в 250–300 млрд рублей. Одна из самых больших сумм, переведенных на счета злоумышленников в прошлом году, составила около 180 млн рублей, говорили в пресс-центре МВД.

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