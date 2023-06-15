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«Яндекс.Маркет» планирует закупать товары у продавцов на открытых аукционах

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«Яндекс.Маркет» намерен закупать товары у поставщиков на открытых аукционах. Речь идет в числе прочего о продуктах питания и мебели, пояснили изданию в компании. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе платформы.

«Яндекс.Маркет» планирует закупать товары у продавцов на открытых аукционах

Сейчас проводятся несколько тендеров, на которых представлены товары для дома, детей и спорта, а также бытовая техника. Предполагается, что нововведение поможет сократить издержки и сократить зависимость от отдельных продавцов.

Поучаствовать в аукционе может любой продавец. Для этого нужно зарегистрироваться на сервисе в качестве поставщика, зайти в личный кабинет, открыть вкладку «Запросы на закупку» и выбрать торги в нужной категории. 

Ранее сервис искал поставщиков самостоятельно, а на прямые продажи площадки приходится примерно 25% оборота. Предполагается, что около трети из этого объема будет покупаться на аукционах.

  • В начале июня «Яндекс.Маркет» подал заявку на регистрацию нового торгового знака Cubits. В перечне товаров люстры, автомобили, коляски для домашних животных, автоматы для видеоигр, трехколесные велики для детей, игровые домики и многое другое. 

Фото на обложке: Unsplash

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