«Яндекс.Маркет» подал заявку на регистрацию еще одного бренда детских товаров Cubits

Заявка компании появилась 7 июня и пока находится в стадии формальной экспертизы. Торговый знак регистрируется в латинской транскрипции.

В перечне товаров люстры, автомобили, коляски для домашних животных, автоматы для видеоигр, трехколесные велики для детей, игровые домики и многое другое.

По мнению творческого директора «Бюро названий» Вадима Дунаева, новый бренд будет связан с детьми. Он даже предположил, что это быть может детский мобильный светящийся гаджет («Алиса с фонариком») или аксессуары для безопасности на дороге.

«Это еще один потенциальный собственный бренд компании в категории детских товаров, над которым работает команда», — сообщили RB.RU в пресс-службе «Яндекса».

В компании также напомнили, что достаточно часто регистрируют товарные знаки, доменные имена или патенты, но не все они находят применение в будущем.

В декабре 2021 года «Яндекс.Маркет» решил зарегистрировать бренд детских товаров Junion. Автокресла для детей и товары для творчества под этой маркой появились в продаже летом 2022 года. В дальнейшем площадка планирует расширять ассортимент Junion в рамках уже существующих линеек, а также создавать новые.

Развивать собственные торговые марки «Яндекс.Маркет» начал осенью 2021 года. Под маркой «Кстати, на Маркете» сервис продает орехи, зефир, готовые мюсли и другие продукты, под брендом Commo — аксессуары для смартфонов, под брендом Lapsville маркетплейс будет развивать торговую марку товаров для животных.

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