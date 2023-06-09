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«Яндекс.Маркет» подал заявку на регистрацию еще одного бренда детских товаров Cubits

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Сервис «Яндекс.Маркет» планирует зарегистрировать новый торговый знак Cubits. Соответствующая информация появилась в базе данных Роспатента, обратил внимание корреспондент RB.RU.

«Яндекс.Маркет» подал заявку на регистрацию еще одного бренда детских товаров Cubits

Заявка компании появилась 7 июня и пока находится в стадии формальной экспертизы. Торговый знак регистрируется в латинской транскрипции.

В перечне товаров люстры, автомобили, коляски для домашних животных, автоматы для видеоигр, трехколесные велики для детей, игровые домики и многое другое. 

По мнению творческого директора «Бюро названий» Вадима Дунаева, новый бренд будет связан с детьми. Он даже предположил, что это быть может детский мобильный светящийся гаджет («Алиса с фонариком») или аксессуары для безопасности на дороге.

 «Это еще один потенциальный собственный бренд компании в категории детских товаров, над которым работает команда», — сообщили RB.RU в пресс-службе «Яндекса».

В компании также напомнили, что достаточно часто регистрируют товарные знаки, доменные имена или патенты, но не все они находят применение в будущем.

  • В декабре 2021 года «Яндекс.Маркет» решил зарегистрировать бренд детских товаров Junion. Автокресла для детей и товары для творчества под этой маркой появились в продаже летом 2022 года. В дальнейшем площадка планирует расширять ассортимент Junion в рамках уже существующих линеек, а также создавать новые.
  • Развивать собственные торговые марки «Яндекс.Маркет» начал осенью 2021 года. Под маркой «Кстати, на Маркете» сервис продает орехи, зефир, готовые мюсли и другие продукты, под брендом Commo — аксессуары для смартфонов, под брендом Lapsville маркетплейс будет развивать торговую марку товаров для животных.

Фото на обложке: Unsplash

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