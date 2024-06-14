Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Яндекс» будет развивать направление беспилотных технологий под отдельным брендом

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Проекты «Яндекса», связанные с беспилотными технологиями, будут развиваться в рамках единого направления под брендом «Автономный транспорт». Речь идет о беспилотных авто и роботах-доставщиках.

«Яндекс» будет развивать направление беспилотных технологий под отдельным брендом

Как рассказал агентству ТАСС источник, компания будет развивать беспилотные проекты под общим брендом. Для этого «Яндекс» подал заявку в Роспатент на товарный знак «Автомобильный транспорт».

Направление автономного транспорта сосредоточится как на разработке ПО, так и на комплектующих. По словам собеседника агентства, все работы ведутся в Москве, а большая часть компонентов и программное обеспечение созданы внутри компании.

Технологии автономного вождения компания развивает с 2017 года. В 2018 году «Яндекс» провел первые тестирования беспилотных авто.

Первый робот-доставщик был разработан в 2019 году, а в 2020 в компании создали подразделение для объединения экспертизы.

В мае в «Яндексе» сообщили, что технически готовы запустить серийное производство роботов-доставщиков. Серийным в данном случае считается объемы от 100 роботов в месяц.

Фото на обложке: AntonSAN / Shutterstock

Все сервисы и компании, связанные с релокацией, на одной карте

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Anduril Industries: история компании
  2. 2 В Иннополисе разыграют 1 млн рублей в гонке дронов
  3. 3 Водитель, которого нет: почему беспилотник безопасней человека за рулем
  4. 4 В каких сферах бизнеса применяют дроны
  5. 5 «Я планирую создать полностью автономный город в космосе». Истории молодых изобретателей
FutureFood
Кто производит «альтернативную» еду
Карта

ВОЗМОЖНОСТИ

14 июня 2024

Академия инноваторов

15 июня 2024

Фонд немалого бизнеса

16 июня 2024

«Аэрологистика»

16 июня 2024

Pitch&Go

16 июня 2024

Bosch Startup Harbour

Все ВОЗМОЖНОСТИ