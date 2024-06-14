«Яндекс» будет развивать направление беспилотных технологий под отдельным брендом

Проекты «Яндекса», связанные с беспилотными технологиями, будут развиваться в рамках единого направления под брендом «Автономный транспорт». Речь идет о беспилотных авто и роботах-доставщиках.

Как рассказал агентству ТАСС источник, компания будет развивать беспилотные проекты под общим брендом. Для этого «Яндекс» подал заявку в Роспатент на товарный знак «Автомобильный транспорт».

Направление автономного транспорта сосредоточится как на разработке ПО, так и на комплектующих. По словам собеседника агентства, все работы ведутся в Москве, а большая часть компонентов и программное обеспечение созданы внутри компании.

Технологии автономного вождения компания развивает с 2017 года. В 2018 году «Яндекс» провел первые тестирования беспилотных авто.

Первый робот-доставщик был разработан в 2019 году, а в 2020 в компании создали подразделение для объединения экспертизы.

В мае в «Яндексе» сообщили, что технически готовы запустить серийное производство роботов-доставщиков. Серийным в данном случае считается объемы от 100 роботов в месяц.

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