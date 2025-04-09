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Yandex B2B Tech анонсировала сервис мониторинга и выявления киберинцидентов

Новости
Новости
Богдан Музыченко
Богдан Музыченко

Выпускающий редактор новостного блока

Богдан Музыченко
Yandex B2B Tech представила сервис YCDR (Yandex Cloud Detection and Response) для мониторинга и выявления киберинцидентов. Он позволит специалистам по кибербезопасности оперативно выявлять хакерские атаки и другие угрозы, сообщили Русбейс в пресс-службе компании.
Yandex B2B Tech анонсировала сервис мониторинга и выявления киберинцидентов
  1. Новости

«Сервис YCDR разработан на базе центра мониторинга безопасности (SOC) платформы Yandex Cloud. За обнаружение угроз отвечают специалисты по информационной безопасности, разработчики и инженеры, имеющие опыт отражения современных облачных атак. Для анализа будет использоваться SIEM-система собственной разработки, инструменты анализа больших данных Security Data Lake и ИИ-технологии, которые помогут быстрее выявлять аномалии в информационных системах», — рассказала пресс-служба.

Чтобы получить доступ к сервису, нужно подать заявку на сайте Yandex Cloud. В анкете нужно указать имя, номер телефона, адрес электронной почты и другую информацию.

  • Ранее Yandex Cloud открыла доступ для всех организаций к услуге по аренде выделенных серверов Yandex BareMetal. Она позволяет бизнесу быстрее тестировать и развивать цифровые продукты, говорили в компании.
  • Yandex Cloud работает с 2018 года. На сайте платформы сказано, что она предоставляет облачные сервисы для разработки и бизнес-задач. Среди инструментов — платформа данных, сервисы управления базовой облачной инфраструктурой, а также облачные инструменты для организации разработки и тестирования.

Фото на обложке: Tatiana Belova / Shutterstock / FOTODOM

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