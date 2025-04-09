Yandex B2B Tech анонсировала сервис мониторинга и выявления киберинцидентов
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«Сервис YCDR разработан на базе центра мониторинга безопасности (SOC) платформы Yandex Cloud. За обнаружение угроз отвечают специалисты по информационной безопасности, разработчики и инженеры, имеющие опыт отражения современных облачных атак. Для анализа будет использоваться SIEM-система собственной разработки, инструменты анализа больших данных Security Data Lake и ИИ-технологии, которые помогут быстрее выявлять аномалии в информационных системах», — рассказала пресс-служба.
Чтобы получить доступ к сервису, нужно подать заявку на сайте Yandex Cloud. В анкете нужно указать имя, номер телефона, адрес электронной почты и другую информацию.
- Ранее Yandex Cloud открыла доступ для всех организаций к услуге по аренде выделенных серверов Yandex BareMetal. Она позволяет бизнесу быстрее тестировать и развивать цифровые продукты, говорили в компании.
- Yandex Cloud работает с 2018 года. На сайте платформы сказано, что она предоставляет облачные сервисы для разработки и бизнес-задач. Среди инструментов — платформа данных, сервисы управления базовой облачной инфраструктурой, а также облачные инструменты для организации разработки и тестирования.
Фото на обложке: Tatiana Belova / Shutterstock / FOTODOM
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