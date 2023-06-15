«Яндекс» осенью откроет второй офис в Белграде

«Яндекс» подтвердил планы по открытию осенью второго офиса в Белграде. Он станет хабом – в нем будут работать сотрудники из разных государств. До конца года «Яндекс» намерен расширить сербский штат до 2 тыс. человек.
Осенью «Яндекс» откроет второй офисе в столице Сербии Белграде. Об этом пишет Forbes со ссылкой на компанию.
В офисе будут работать сотрудники «Яндекса» из разных государств. Компания планирует сделать его «основным европейским офисом».
До конца года «Яндекс» намерен расширить сербский штат до 2 тыс. человек. В «Яндексе» отметили, что доля работающих из международных хабов сотрудников компании сейчас составляет 10%.
О планах «Яндекса» открыть еще один офис в Белграде стало известно в конце марта.
«Яндекс» открыл первый офис в Сербии летом 2022 года. Он рассчитан на 700 человек.
Фото на обложке: YuryKara /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Яндекс» добавил YandexGPT в приложение «Шедеврум»
- 2 «Яндекс.Маркет» планирует закупать товары у продавцов на открытых аукционах
- 3 «Яндекс» выпустил беспроводные наушники под брендом Commo
- 4 Битва нейросетей: Midjourney, DALL-E, Kandinsky и «Шедеврум»
- 5 10+ идей для ИТ-стажировки весной и летом 2023 года
ВОЗМОЖНОСТИ
15 июня 2023
15 июня 2023
18 июня 2023