«Яндекс» осенью откроет второй офис в Белграде

«Яндекс» подтвердил планы по открытию осенью второго офиса в Белграде. Он станет хабом – в нем будут работать сотрудники из разных государств. До конца года «Яндекс» намерен расширить сербский штат до 2 тыс. человек.

Осенью «Яндекс» откроет второй офисе в столице Сербии Белграде. Об этом пишет Forbes со ссылкой на компанию.

В офисе будут работать сотрудники «Яндекса» из разных государств. Компания планирует сделать его «основным европейским офисом».

До конца года «Яндекс» намерен расширить сербский штат до 2 тыс. человек. В «Яндексе» отметили, что доля работающих из международных хабов сотрудников компании сейчас составляет 10%.

О планах «Яндекса» открыть еще один офис в Белграде стало известно в конце марта.

«Яндекс» открыл первый офис в Сербии летом 2022 года. Он рассчитан на 700 человек.

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