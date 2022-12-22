«Яндекс» начал создавать за рубежом бизнесы под новыми брендами — RTVI

«Яндекс» зарегистрировал в Армении и США новую холдинговую структуру Beyond ML, которой принадлежит десяток технологических стартапов в сфере машинного обучения (ML) по всему миру, выяснил RTVI.

Юридически бизнес оформлен на топ-менеджеров «Яндекса» Максима Загребина и Дмитрия Степанова. При этом, по словам источников издания, Beyond ML был создан, чтобы нивелировать «страновые риски» и продолжать работу «Яндекса» в Европе и США.

В пресс-службе «Яндекса» подтвердили, что Beyond ML является проектом компании и назвали его «внутренним экспериментом». При этом в документах материнской компании «Яндекса» — Yandex N.V. — Beyond ML ни разу не упоминается.

RTVI со ссылкой на выписку из реестра юрлиц Армении сообщает, что Beyond ML зарегистрировали в Ереване 30 марта 2022 года. Источник издания отмечает, что на еженедельной встрече сотрудников «Яндекса» Загребин пояснил, что Beyond ML была создана под международные проекты.

«Клиентам важно, чтобы данные обрабатывались за пределам России. Поэтому переносим все в другие облака. Но самое главное здесь — качество продукта: если мы можем предложить настолько крутую технологию, что от нее дух захватывает, то с нами будут разговаривать, и наши юридические конфигурации будут полезны. Для нас это — приоритет. Например, с нами продолжают общаться из Европы и США. Наш продукт им очень нужен, поэтому все технические проблемы они готовы решать», — цитирует RTVI расшифровку встречи из внутреннего сервиса «Яндекса».

Основатель «Яндекса» Аркадий Волож и топ-менеджер компании Тигран Худавердян попали в санкционный список ЕС, и формально им пришлось оставить руководящие должности в «Яндексе».

Сама компания избежала западных санкций, введенных после начала спецоперации на Украине, однако все же столкнулась с рядом ограничений. Так, власти Эстонии весной запретили работу Yandex Go в стране, а в США прекращена работа проекта по доставке роботами «Яндекса» еды в кампусы университетов штатов Огайо и Аризоны.

«Яндекс» и ее основатель сейчас находятся в процессе разделения активов. Головное юрлицо Yandex N.V. сменит название и выйдет из состава акционеров российского «Яндекса», получив возможность развиваться за рубежом ряд бизнесов под новыми брендами.

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