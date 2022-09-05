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«Яндекс» заменит опционы сотрудников на повышение оклада и премии

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Яндекс» объявил, что заменит опционную часть дохода сотрудников повышением оклада и премий. Для руководителей и ключевых сотрудников введут годовой бонус — он будет зависеть от результатов всей компании.

«Яндекс» заменит опционы сотрудников на повышение оклада и премии

«Торги акциями "Яндекса" на Nasdaq приостановлены, поэтому выдавать сотрудникам новые опционы сейчас не имеет смысла, — объяснила HR-директор "Яндекса" Дарья Золотухина (цитата по The Bell). — Чтобы люди сохранили предсказуемый доход, мы решили увеличить зарплаты и премии и выплачивать годовые бонусы» .

Опционы, которые были выданы ранее, можно обменять на дополнительную денежную выплату.

В «Яндексе» доход многих сотрудников делился на две части: рублевый оклад и долларовые опционы, которые можно было реализовать. Таким образом доход был защищен от валютных колебаний.

Опционами владели больше половины сотрудников компании. В конце февраля торги акциями «Яндекса» на NYSE и Nasdaq были приостановлены и накопления фактически обнулились.

«Яндекс» попытался компенсировать эти потери и в марте выплатил сотрудникам дополнительную зарплату. За первый квартал компания потратила на это почти 6 млрд рублей.

Фото на обложке: evgris / Shutterstock

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