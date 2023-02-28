«Яндекс» запустил приложение для бронирования отелей и поиска авиабилетов

Сервис «Яндекс.Путешествия» запустил приложение для бронирования отелей и поиска авиабилетов по России и миру. Сейчас в нем доступно порядка 1 млн отельных номеров с фотографиями и отзывами пользователей, говорится в сообщении «Путешествий».

Пользователи могут рассчитывать на круглосуточную поддержку в чате, для подписчиков «Яндекс Плюса» добавили кешбэк за бронирование — до 10% от общей стоимости заказа.

«Яндекс» добавил фильтры — можно искать по карте и выбирать жилье с бесплатной отменой бронирования. Во вкладке «Поездки» пользователям доступны прогноз погоды на нужные даты и рекомендации интересных мероприятий из «Яндекс.Афиши».

«Сейчас потребность в надежном инструменте для бронирования отелей выросла как никогда: только в 2022 году число таких заказов у нас напрямую выросло в 10 раз. Поэтому мы запустили удобное приложение с кешбэком баллами "Яндекс.Плюса" за оплату гостиниц. В нем также можно найти дешевые авиабилеты», — объяснил запуск директор по продукту «Яндекс.Путешествий» Евгений Абрамзон.

Фото: «Яндекс.Путешествия»