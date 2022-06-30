«Яндекс» купит лицензию на использование технологий Bookmate

«Яндекс» купит права на использование технологической платформы сервиса цифровых книг Bookmate на территории СНГ. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на обе компании.

Часть команды Bookmate перейдет в «Яндекс» и будет внедрять разработки в инфраструктуру IT-холдинга, а также развивать платформу, используя экспертизу «Яндекса», сообщил гендиректор Bookmate Андрей Баев.

В «Яндексе» уточнили», что не собираются покупать сервис либо долю в его юрлице.

У «Яндекса» уже есть несколько медиаактивов: онлайн–кинотеатр «Кинопоиск», музыкальный сервис «Яндекс.Музыка», сервис по продаже билетов «Яндекс.Афиша».

Источники «Ведомостей» знают, что IT-холдинг давно собирался запустить собственный сервис электронных книг и годом ранее вел переговоры с действующими сервисами о сделках в формате M&A либо покупке лицензии на использование технологической платформы. Сама компания эти планы не прокомментировала.

Bookmate был основан в 2010 году британцем Саймоном Данлопом и россиянином Виктором Фрумкиным. В то время сервис стал частью российского холдинга Dream Industries (в него также входили музыкальный сервис Zvooq и медиа Theory&Practice). В ноябре 2017 года Bookmate приобрел 51% в независимом издательстве Individuum, а в декабре 2017 года Dream Industries прекратил операционную деятельность. В 2020 году Bookmate стал владельцем 65,5% издательства Popcorn Books.

По итогам 2021 года выручка российского юрлица ООО «Букмейт» выросла на 50% — до 205,39 млн рублей, чистый убыток сократился на 45% — до 137 тыс. рублей. Это юрлицо полностью находится под контролем ирландской «Букмейт Лимитед».

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