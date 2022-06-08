В продаже на «Яндекс.Маркете» появились подержанные люксовые товары

«Яндекс.Маркет» запустил продажу подержанных товаров. На маркетплейсе уже можно приобрести б/у сумки Louis Vuitton, Saint Laurent, Dior, Prada, Gucci, Chanel, Fendi, Balenciaga, Bottega. Средняя цена товаров там превышает 100 тыс. рублей.

Помогать развивать этот раздел маркетплейса будет платформа The Cult. Она занимается проверкой оригинальности люксовых вещей и их перепродаже, пишут «Ведомости».

Подержанные люксовые товары позволят заменить ассортимент премиальных брендов.В дальнейшем «Яндекс.Маркет» намерен добавить в этот раздел и другие категории подержанных брендовых вещей. При этом доставкой до покупателя будет заниматься сам подавец.

Осенью прошлого горда россияне готовы были покупать б/у люксовые вещи при условии скиндки на них не менее 80%. Для 38,1% респондентов важнее размер скидки, чем факт новизны вещи. В то время как 31,9% участников опроса готовы покупать только новые вещи.

По данным исследования ThredUp, к 2024 году глобальный оборот рынка ресейл-маркетплейсов достигнет $64 млрд США и обгонит по темпам роста «быструю моду».

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