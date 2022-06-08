Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

В продаже на «Яндекс.Маркете» появились подержанные люксовые товары

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«Яндекс.Маркет» запустил продажу подержанных товаров. На маркетплейсе уже можно приобрести б/у сумки Louis Vuitton, Saint Laurent, Dior, Prada, Gucci, Chanel, Fendi, Balenciaga, Bottega. Средняя цена товаров там превышает 100 тыс. рублей.

В продаже на «Яндекс.Маркете» появились подержанные люксовые товары

Помогать развивать этот раздел маркетплейса будет платформа The Cult. Она занимается проверкой оригинальности люксовых вещей и их перепродаже, пишут «Ведомости».

Подержанные люксовые товары позволят заменить ассортимент премиальных брендов.В дальнейшем «Яндекс.Маркет» намерен добавить в этот раздел и другие категории подержанных брендовых вещей. При этом доставкой до покупателя будет заниматься сам подавец. 

Осенью прошлого горда россияне готовы были покупать б/у люксовые вещи при условии скиндки на них не менее 80%. Для 38,1% респондентов важнее размер скидки, чем факт новизны вещи. В то время как 31,9% участников опроса готовы покупать только новые вещи.

По данным исследования ThredUp, к 2024 году глобальный оборот рынка ресейл-маркетплейсов достигнет $64 млрд США и обгонит по темпам роста «быструю моду».

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож обжалует санкции ЕС
  2. 2 «Яндекс.Маркет» начал выкупать подержанные смартфоны у пользователей
  3. 3 Что ждет «Яндекс Новости» и «Дзен» после покупки их VK?
  4. 4 Рекламные инструменты «Яндекса»: как обеспечить лидогенерацию сегодня и не слить рекламный бюджет
  5. 5 Как работает «Яндекс Директ» — пошаговое руководство
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

10 июня 2022

Премия «Сделано в России»

10 июня 2022

Технологический акселератор в сфере нефти и газа «Алмаз-Антей»

10 июня 2022

Магистерская программа «Машинный интеллект в финансах»

Все ВОЗМОЖНОСТИ