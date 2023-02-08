«Яндекс» добавил в мобильный браузер вертикальные вкладки и быстрый переход в режим инкогнито

«Яндекс» обновил дизайн мобильного браузера и дополнил приложение новыми функциями, говорится в сообщении компании. Поиск и кнопки навигации «переехали» вниз, изменился внешний вид вкладок, также был добавлен быстрый переход в режим инкогнито.
Поиск навигационные кнопки теперь располагаются внизу. Важные настройки видно сразу, а поисковая строка вместе с Алисой находятся под рукой.
Вкладки на iOS теперь расположены вертикально. За счет этого на экране помещается теперь большее их количество, а между открытыми вкладками удобнее перемещаться.
С главной страницы можно быстро перейти в режим инкогнито — кнопка его включения появилась прямо на новой вкладке. Также на главном экране появилась стрелка «назад» — можно вернуться к последнему открытому сайту. Также появился быстрый доступ к аккаунту «Яндекс ID», где хранятся пароли и банковские карты.
На панель с иконками самых посещаемых страниц была добавлена специальная кнопка, которая позволит добавить на главный экран новые сайты.
Фото на обложке: Unsplash
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