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«Яндекс» увеличит награду за найденные уязвимости в 10 раз

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Яндекс» в десять раз увеличит награду хакерам, которые смогут найти уязвимости в сервисах и инфраструктуре компании, говорится в сообщении IT-холдинга. Таким образом максимальная выплата за уязвимость достигнет 7,5 млн рублей.

«Яндекс» увеличит награду за найденные уязвимости в 10 раз

Повышенные выплаты можно будет получить до 20 октября. «Яндекс» временно увеличивает сумму в честь десятилетия программы «Охота за ошибками».

Компания запустила программу в 2012 году. За это время в ней приняли участие около 4,5 тыс., исследователей, которые выявили более 16 тыс. уязвимостей.

Списки ошибок и уязвимостей для охоты, а также размеры денежных наград за их обнаружение приводятся на сайте «Яндекса».

Фото на обложке: Unsplash

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