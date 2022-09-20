«Яндекс» в десять раз увеличит награду хакерам, которые смогут найти уязвимости в сервисах и инфраструктуре компании, говорится в сообщении IT-холдинга. Таким образом максимальная выплата за уязвимость достигнет 7,5 млн рублей.

«Яндекс» увеличит награду за найденные уязвимости в 10 раз