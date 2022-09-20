«Яндекс» увеличит награду за найденные уязвимости в 10 раз

«Яндекс» в десять раз увеличит награду хакерам, которые смогут найти уязвимости в сервисах и инфраструктуре компании, говорится в сообщении IT-холдинга. Таким образом максимальная выплата за уязвимость достигнет 7,5 млн рублей.
Повышенные выплаты можно будет получить до 20 октября. «Яндекс» временно увеличивает сумму в честь десятилетия программы «Охота за ошибками».
Компания запустила программу в 2012 году. За это время в ней приняли участие около 4,5 тыс., исследователей, которые выявили более 16 тыс. уязвимостей.
Списки ошибок и уязвимостей для охоты, а также размеры денежных наград за их обнаружение приводятся на сайте «Яндекса».
Фото на обложке: Unsplash
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