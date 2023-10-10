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«Яндекс.Бизнес» стал доступен в Казахстане

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

«Яндекс» запустил в Казахстане «Яндекс.Бизнес» — сервис, который предоставляет предпринимателям дополнительные возможности для продвижения, рассказали в пресс-службе.

«Яндекс.Бизнес» стал доступен в Казахстане

Сервис ориентирован на владельцев малого и среднего бизнеса. Он позволяет добавить компанию в поиск в «Яндекс.Картах», даже если у нее нет собственного сайта.

В профиле организации можно разместить сведения о товарах и предоставляемых услугах, указать контактные и другие данные о работе.

Кроме того, в «Яндекс.Бизнесе» есть рекламная подписка, благодаря которой можно публиковать рекламу в геосервисах, поиске и соцсетях.

Алгоритмы сами составляют и размещают объявления, достаточно просто добавить сведения о товарах и акциях, указать бюджет и прикрепить фото.

Рекламная подписка оформляется на три месяца, на первую такую кампанию в «Яндексе» предусмотрен промокод.

Ранее сообщалось, что до конца года в Казахстане станет доступен голосовой помощник «Яндекса» «Алиса» на казахском языке.

Фото на обложке: voronaman / Shutterstock

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