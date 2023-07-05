«Яндекс» запустил сервис для организации командировок

«Яндекс» запустил сервис для организации деловых поездок «Яндекс Командировки» на базе пилотного проекта Yandex TeamTicket, говорится в сообщении компании.

Сообщается, что с его помощью компании смогут сократить расходы на бизнес-тревел в среднем в 3,7 раза, а время на оформление командировок — с 24 часов до 15 минут.

«Яндекс Командировки» работает по модели агрегатора бизнес-тревел агентств и доступен и для среднего и малого бизнеса, и для крупных компаний. За счет автоматизации необходимые формирование отчетных документов происходит без участия бухгалтерии, руководитель может проверить текущий бюджет и расходы в личном кабинете, а сотрудники — самостоятельно выбрать жилье, транспорт и зарезервировать дополнительные услуги (оформить страховку, заказать трансфер, ранее заселение и многое другое).

Для клиентов организована круглосуточная служба поддержки.

Сервис работает с поставщиками в области бронирования ж/д, авиабилетов, отелей и наземного обслуживания с покрытием по всему миру (более 200 стран).

До конца текущего года «Яндекс Командировки» планируют подключить к сервису до 1 тыс. клиентов, а к 2025 году — занять до 20% рынка.

Проект разрабатывала команда HR-технологий «Яндекса». Изначально это был внутренний инструмент для организации поездок сотрудников. В декабре 2022 года разработчики решили выпустить его на внешний рынок в тестовом режиме.

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