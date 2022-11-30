«Ситимобил» договорился о поставках 2 тыс. автомобилей «Москвич» для таксопарков

«Москвич» ведет переговоры с агрегаторами такси о поставках бензиновых автомобилей для их таксопарков. «Ситимобил» предварительно заказал 2 тыс. машин этой марки в 2023 году, «Яндекс» тоже рассчитывает на поставки автомобилей с завода.

«Ситимобил» намерен приобрести часть для собственной лизинговой компании «Ситипарк», которая предоставляет машины таксопаркам. Другая часть будет предназначаться для партнерских лизингодателей. Агрегатор также обсуждает поставки электромобилей, но от Evolute, узнал Forbes.

«Яндекс Go» готов рассматривать «Москвич» как источник поставок новых автомобилей для таксопарков, когда завод будет готов их предложить.

В пресс-службе «Москвича» сообщили, что ведут переговоры со всеми агрегаторами такси и операторами каршеринга, но конкретные договоренности пока не достигнуты. Компания намерена завершить обсуждение в ближайшее время.

Ранее в People & People рассказывали о планах развития «Ситимобил»: компания будет инвестировать в развитие бизнеса, наращивать число городов присутствия, запускать новые проекты и делать компанию прибыльной. Долгосрочная цель компании — рост капитализации и выход на IPO.

Фото на обложке: Завод «Москвич»