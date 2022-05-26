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Yandex Cloud выделит по 100 тыс. рублей малым предприятиями в сфере IT на развитие облачных технологий

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Платформа Yandex Cloud запустила грант для малых и средних предприятий, которые строят IТ-бизнес в России. Он выделяется компаниям на сервисы Yandex Cloud на 3 месяца, сумма составит 100 тыс. рублей, сообщил RB.RU представитель платформы.

Yandex Cloud выделит по 100 тыс. рублей малым предприятиями в сфере IT на развитие облачных технологий

Потратить грант можно на работу с инфраструктурными сервисами, платформой данных, технологиями для контейнерной разработки и машинного обучения.

Цель программы — снизить порог входа малого и среднего бизнеса в облачные технологии в текущий период, чтобы IT-компании могли быстрее проверять бизнес-гипотезы, открывать новые ниши и создавать цифровые продукты и сервисы.

Yandex Cloud также будет выплачивать фрилансерам в сфере IT по 10 тыс. рублей за каждого нового бизнес-пользователя платформы.

Yandex Cloud представляет собой публичную облачную платформу, которая предоставляет корпорациям, среднему бизнесу и частным разработчикам масштабируемую инфраструктуру, сервисы хранения данных, инструменты машинного обучения и средства разработки.

Фото на обложке: Unsplash

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