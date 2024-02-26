Yandex Cloud сменила руководство и ввела должность директора по технологиям

Облачная платформа Yandex Cloud объявила сразу о нескольких назначениях в руководстве. Главой Yandex Cloud стал один из основателей платформы Олег Коверзнев, коммерческий директор Yandex Cloud Александр Черников назначен генеральным директором Yandex Cloud в России и СНГ. Также компания ввела должность директора по технологиям.
Как говорится в сообщении компании, Yandex Cloud возглавил Олег Коверзнев — один из основателей облачной платформы, запущенной «Яндексом» в 2018 году. Ранее он занимал пост операционного директора Yandex Cloud.
Коммерческий директор Yandex Cloud Александр Черников стал генеральным директором Yandex Cloud в России и СНГ.
Также компания ввела должность директора по технологиям. Им стал Иван Пузыревский, который ранее возглавлял направление разработки инфраструктурных сервисов в Yandex Cloud.
Сооснователь Yandex Cloud Алексей Башкеев, как сообщается, останется в составе совета директоров Yandex Cloud и сосредоточится на общих технологических и инфраструктурных задачах «Яндекса».
Фото на обложке: Postmodern Studio /
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