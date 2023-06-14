«Яндекс» выпустил беспроводные наушники под брендом Commo

Бренд Commo представил беспроводные наушники с минималистичным дизайном, о новинке рассказали в пресс-службе «Яндекса».
Наушники совместимы с устройствами на с Android и iOS, могут работать в пределах 10 метров от гаджета.
В линейке Commo Hover Earbuds представлены наушники в двух цветах, сером и молочном. Срок зарядки составляет всего час, после чего они работают до 5,5 часов.
Характеристики:
- Версия Bluetooth 5.2
- Поддерживаемые кодеки: AAC, SBC, aptX, aptX HD
- емкость аккумулятора (для одного наушника): 40 мА·ч
- емкость аккумулятора кейса: 300 мА·ч
- Время зарядки кейса: 2 ч
Корпус выполнен из металла, в комплекте к наушникам прилагается зарядный футляр и кабель USB Type-C.
Компания создала бренд Commo весной 2022 года, под ним выпускаются зарядки и кабели для них, чехлы для телефонов и батарейки.
Фото на обложке: «Яндекс»
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