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«Яндекс» выпустил новую версию умных колонок в стилистике «Короля и Шута»

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

«Яндекс» представил новую версию фирменной умной колонки «Станция Макс» в стилистике «Короля и Шута». Технологическая компания показала новинку на выставке «Панк-культура. Король и Шут» в Петербурге.

«Яндекс» выпустил новую версию умных колонок в стилистике «Короля и Шута»

Новая коллекция вышла тиражом 3 тыс. единиц. В пресс-службе компании рассказали, что первая серия тематически стилизованных колонок, вышедшая в июне, была раскуплена за полтора часа.

На кожух колонки нанесли изображение Михаила Горшенева и Андрея Князева. Над дизайном работали в продюсерском центре «Яндекса» — в «Плюс Студии». Его специалисты создали оформление первой колонки в панковском стиле, также студия выпустила сериал «Король и Шут» по заказу «Кинопоиска».

Лимитированная «Станция Макс» в панковской стилистике обойдется в 38999 рублей.

Ранее «Кинопоиск» провел своего рода флешмоб среди российских компаний на платформе X (бывший Twitter). Сервис предложил организациям охарактеризовать свою деятельность строчкой из творчества «Короля и Шута».

Фото: «Яндекс»

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