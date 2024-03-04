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«Яндекс Практикум» запустил бесплатный курс по работе с нейросетями

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

«Яндекс Практикум» запустил бесплатный курс «YandexGPT для начинающих», который позволит менеджерам, маркетологам, дизайнерам и всем, кто работает с контентом, начать разбираться в нейросетях и применять их в работе. Об этом говорится в сообщении «Яндекса».

«Яндекс Практикум» запустил бесплатный курс по работе с нейросетями

Курс построен на живых примерах и рассказывает о том, как снять с себя часть рутинных рабочих задач: например, делегировать создание плана для решения задачи, получить помощь со стратегией продвижения нового продукта, подготовить драфт текста для публикации, проанализировать отзывы клиентов и другое. 

Курс подойдет начинающим пользователям. Студентов научат генерировать тексты и изображения с помощью YandexGPT и YandexART, грамотно составлять запросы к модели и научат сценариям использования генеративных моделей в разных сферах: маркетинге, дизайне, менеджменте, аналитике.

Прохождение всех модулей займет около двух часов.

Курс стал  первым из серии обучающих продуктов «Яндекс Практикума» по работе с нейросетями. Контент курса будет регулярно обновляться, учитывая обновление технологии и продуктов, работающих на основе YandexGPT. Присоединиться к курсу можно по ссылке

Фото на обложке: Unsplash

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