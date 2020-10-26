«Яндекс» впервые раскрыл статистику по выдаче данных пользователей властям

«Яндекс» впервые раскрыл статистику по запросам на передачу данных своих пользователей органам государственной власти.

В первом полугодии 2020 года компания получила от властей 15 376 запросов о предоставлении данных пользователей, из них отклонила 16%.

«"Яндекс" регулярно получает запросы от органов государственной власти, касающиеся пользовательских данных. "Яндекс" рассматривает те из них, которые пришли по официальным каналам и соответствуют всем формальным требованиям. В ответ на запрос компания предоставляет ровно столько информации, сколько необходимо для ответа. А если запрос не соответствует требованиям закона, "Яндекс" его отклоняет», — говорится в материалах компании.

Запросы, пришедшие по неофициальным каналам, например, по электронной почте или по телефону, не получают ответа и не учитываются в статистике, уточняет компания.

Большинство запросов – 8 867 – касалось данных пользователей «Почты» и «Паспорта» (сервис для управления аккаунтом на «Яндексе»), компания отклонила 13% таких запросов.

Более 5 тысяч запросов касались данных пользователей сервиса такси (отклонено 22% запросов), на третьем месте – запросы о пользователях каршеринга «Яндекс.Драйв» (706 запросов, 8% отклонено).

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