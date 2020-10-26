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«Яндекс» впервые раскрыл статистику по выдаче данных пользователей властям

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

«Яндекс» впервые раскрыл статистику по запросам на передачу данных своих пользователей органам государственной власти.

«Яндекс» впервые раскрыл статистику по выдаче данных пользователей властям

В первом полугодии 2020 года компания получила от властей 15 376 запросов о предоставлении данных пользователей, из них отклонила 16%.

«"Яндекс" регулярно получает запросы от органов государственной власти, касающиеся пользовательских данных. "Яндекс" рассматривает те из них, которые пришли по официальным каналам и соответствуют всем формальным требованиям. В ответ на запрос компания предоставляет ровно столько информации, сколько необходимо для ответа. А если запрос не соответствует требованиям закона, "Яндекс" его отклоняет», — говорится в материалах компании.

Запросы, пришедшие по неофициальным каналам, например, по электронной почте или по телефону, не получают ответа и не учитываются в статистике, уточняет компания. 

Большинство запросов – 8 867 – касалось данных пользователей «Почты» и «Паспорта» (сервис для управления аккаунтом на «Яндексе»), компания отклонила 13% таких запросов.

Более 5 тысяч запросов касались данных пользователей сервиса такси (отклонено 22% запросов), на третьем месте – запросы о пользователях каршеринга «Яндекс.Драйв» (706 запросов, 8% отклонено).

Фото: Unsplash

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