Кремль не запрещал «Яндексу» продавать «Новости» и «Дзен» — Forbes

Кремль не запрещал «Яндексу» продавать «Новости» и «Дзен». О планах компании продать два своих сервиса стало известно в марте, были названы потенциальные покупатели. Однако СМИ со ссылкой на источники в «Яндексе» сообщили, что компания отложила свои планы.

«Яндекс» отложил планы на продажу своих сервисов «Новости» и «Дзен» по указанию Кремля. Об этом сообщило издание The Moscow Times (русскоязычная версия заблокирована по требованию Генеральной прокуратуры РФ) со ссылкой на двух менеджеров «Яндекса».

Запрет на продажу сервисов «Яндекса» изданию подтвердили в VK, которую называли потенциальным покупателем. Источник уточнил, что указка «сверху» никак не связана с военной операцией на Украине.

Однако «Яндекс» не получал указаний от Кремля на продажу своих сервисов. Об этом Forbes рассказал представитель компании. «Яндекс» ни от кого не получал никаких запретов, уточнил собеседник издания.

Первые сообщения о планах «Яндекса» продать «Новости» и «Дзен» появились в середине марта. 18 марта компания официально подтвердила свои намерения.

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