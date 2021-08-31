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«Яндекс» выкупит доли Uber в «Яндекс.Еде», «Лавке», «Доставке» и беспилотниках

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Яндекс» полностью выкупит доли Uber в «Яндекс.Еде», «Лавке», «Доставке», а также в бизнесе беспилотных автомобилей и роверов, говорится в сообщении компании.

«Яндекс» выкупит доли Uber в «Яндекс.Еде», «Лавке», «Доставке» и беспилотниках

Партнеры продолжат совместно развивать сервисы заказа такси, каршеринга и аренды самокатов в рамках группы компаний «Яндекс.Такси».

Общая сумма сделки составит $1 млрд.

«Яндекс» также вкупит у Uber 4,5% акций совместного предприятия и доведет свою долю в нем до 71%, включая акции, зарезервированные для опционной программы. Кроме того, интернет-холдинг получит право в течение двух лет выкупить оставшуюся долю Uber по цене, зафиксированной в диапазоне $1,8–2 млрд.

В результате сделки «Яндекс» рассчитывает ускорить темпы развития бизнеса на рынке электронной коммерции и фудтеха за счет более тесной интеграции сервисов и упрощения управленческих процессов. 

«Уже сейчас "Лавка" помогает покупателям на "Маркете" получать заказы в удобный момент, а автомобильная "Доставка" позволяет ресторанам, кафе и другим бизнесам расширить радиус доставки и зарабатывать с ее помощью больше», — говорится в сообщении.

Также стратегическое направление для компании — бесипилотные автомобили. Компания «видит большой потенциал роста в долгосрочной перспективе, в том числе в международном масштабе».

Сделка уже одобрена советами директоров обеих компаний и будет закрыта до конца года. 

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Фото: Unsplash

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