В «Яндексе» предсказали «огромный скачок» в сфере ИИ благодаря DeepSeek

Высокая степень открытости китайской нейросети DeepSeek может создать новый стандарт индустрии искусственного интеллекта. Об этом ТАСС сообщил технический директор «Яндекса» Алексей Гусаков.

По его словам, разработчики DeepSeek представили подробный технический отчет, который позволяет воспроизводить их технологии и создавать более компактные, быстрые и эффективные модели для узкоспециализированных задач. Такая открытость при разработке моделей ИИ является большой редкостью, подчеркнул Гусаков.

«[Создатели DeepSeek] также продемонстрировали, что модели такого масштаба можно обучать значительно дешевле, чем это сделали OpenAI, Google и Meta*. Их отчет, безусловно, станет катализатором огромного скачка в развитии базовых технологий в индустрии», — добавил топ-менеджер.

По мнению Гусакова, появление DeepSeek изменило ситуацию на рынке ИИ, где еще год назад «с огромным отрывом доминировала» OpenAI. «Компания не только догоняет лидера, но и выкладывает свои разработки в open source под полностью открытой лицензией с возможностью коммерческого использования», — отметил технический директор «Яндекса».

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DeepSeek вызвала ажиотаж на рынке, когда обогнала по популярности приложение ChatGPT от OpenAI в американском App Store. Всплеск популярности китайского чат-бота привел к обвалу американского фондового рынка — существенно упали акции крупнейших технологических компаний, включая Nvidia и AMD.

27 января в работе DeepSeek произошел сбой. Разработчики нейросети объяснили проблемы «масштабными вредоносными атаками», из-за чего были вынуждены ограничить регистрацию новых пользователей.

* Meta признана экстремистской и запрещена в РФ.