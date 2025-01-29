В «Яндексе» предсказали «огромный скачок» в сфере ИИ благодаря DeepSeek
Высокая степень открытости китайской нейросети DeepSeek может создать новый стандарт индустрии искусственного интеллекта. Об этом ТАСС сообщил технический директор «Яндекса» Алексей Гусаков.
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По его словам, разработчики DeepSeek представили подробный технический отчет, который позволяет воспроизводить их технологии и создавать более компактные, быстрые и эффективные модели для узкоспециализированных задач. Такая открытость при разработке моделей ИИ является большой редкостью, подчеркнул Гусаков.
«[Создатели DeepSeek] также продемонстрировали, что модели такого масштаба можно обучать значительно дешевле, чем это сделали OpenAI, Google и Meta*. Их отчет, безусловно, станет катализатором огромного скачка в развитии базовых технологий в индустрии», — добавил топ-менеджер.
По мнению Гусакова, появление DeepSeek изменило ситуацию на рынке ИИ, где еще год назад «с огромным отрывом доминировала» OpenAI. «Компания не только догоняет лидера, но и выкладывает свои разработки в open source под полностью открытой лицензией с возможностью коммерческого использования», — отметил технический директор «Яндекса».
По теме: Китайский переполох в мире ИИ: что за нейросеть DeepSeek
DeepSeek вызвала ажиотаж на рынке, когда обогнала по популярности приложение ChatGPT от OpenAI в американском App Store. Всплеск популярности китайского чат-бота привел к обвалу американского фондового рынка — существенно упали акции крупнейших технологических компаний, включая Nvidia и AMD.
27 января в работе DeepSeek произошел сбой. Разработчики нейросети объяснили проблемы «масштабными вредоносными атаками», из-за чего были вынуждены ограничить регистрацию новых пользователей.
* Meta признана экстремистской и запрещена в РФ.
Фото на обложке: Urbano Creativo /
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