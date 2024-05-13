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Нидерландская компания «Яндекса» подала заявку на делистинг с Мосбиржи

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Нидерландская компания «Яндекса» подала заявку на делистинг с Мосбиржи. Дата исключения из оборота ценных бумаг компании будет объявлена позже, пока торги акциями продолжатся в обычном режиме.

Нидерландская компания «Яндекса» подала заявку на делистинг с Мосбиржи

Yandex N.V. объявила о подаче заявке на делистинг акций с Мосбиржи. Об этом говорится в сообщении компании.

«Дата проведения делистинга будет объявлена биржей позднее. Пока торги акциями Yandex N.V. продолжаются в обычном режиме», – отметили в Yandex N.V.

После завершения реструктуризации «Яндекса» ее головной компанией станет МКПАО «Яндекс» с листингом на Мосбирже. Дата начала торгов акциями компании будет объявлена позже.

13 мая стали известны детали и условия конвертации и обмена акций нидерландской Yandex N.V. Держатели акций, приобретавшие их на Мосбирже или «СПБ Бирже», смогут обменять бумаги на акции МКПАО «Яндекс» в соотношении 1:1.

В феврале 2024 года стало известно, что нидерландская Yandex N.V. продает бизнес «Яндекса» за 475 млрд рублей консорциуму частных инвесторов. 

Фото на обложке: Maria Pomelnikova / Shutterstock

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